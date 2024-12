Nowe informacje o aktorskim Teen Titans. Kogo zobaczymy w drużynie?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Po początkowych plotkach, które pojawiły się w internecie, w marcu tego roku pojawiło się potwierdzenie, że w DC Studios powstaje film live-action o Teen Titans, a Ana Nogueira odpowiedzialna za dialogi w zapowiedzianej Supergirl: Woman of Tomorrow, została zaangażowana do napisania scenariusza.

Kto pojawi się w nowych Teen Titans?

Od czasu zapowiedzi pojawiło się niewiele nowych informacji, ale niedawna notka z Production Weekly twierdziła, że ujawniono kluczowych członków drużyny:

Młodzi Tytani są bardziej rozdzieleni niż kiedykolwiek wcześniej, aż do momentu, gdy Damian Wayne rekrutuje Starfire, Raven, Beast Boya i nowego Kid Flasha, by dołączyli do niego w walce przeciwko jego własnemu dziadkowi, Ra’sowi al Ghulowi.

Później jednak pojawiły się doniesienia, że film skupi się na odrodzeniu już istniejącego zespołu, co sugerowało, że drużyna będzie bardziej przypominała oryginalny skład z komiksów lat 60.: Kid Flash (Wally West), Robin (Dick Grayson), Aqualad (Garth) i Wonder Girl (Donna Troy).

Teraz, według doniesień informatora Daniela Richtmana, skład drużyny w filmie będzie identyczny z drużyną z animowanego Teen Titans, co oznacza, że w składzie znajdą się Robin (Grayson), Raven, Starfire, Cyborg i Beast Boy.