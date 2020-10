Star Wars: Squadrons bez nowej zawartości? EA nie ma w planach rozwoju gry

EA Motive

EA znane jest z tego, że monetyzacja gier, to dla nich prawdziwa żyła złota. W ostatnim jednak czasie wydawca stara się odchodzić od tego zamiaru, przynajmniej w pewnych sytuacjach. Już Star Wars Jedi: Upadły zakon nie doczekało się żadnych płatnych dodatków i mikrotransakcji i wiele wskazuje na to, że z podobną sytuacją będziemy mieć do czynienia również w przypadku Star Wars: Squadrons.

Twórcy jasno deklarują, że produkcja, jaką otrzymaliśmy w dniu premiery, jest tworem kompletnym i skończonym. Oznacza to, że nie otrzyma on żadnych rozszerzeń czy nowych trybów rozgrywki. Oczywiście nie można wykluczyć, że za jakiś czas deweloperzy lub wydawca zmienią zdanie.

Zapłaciłeś za grę 40 dolarów i jest to samowystarczalny produkt. Nie planujemy dodawać do niej kolejnych treści - mówi w jednym z wywiadów Ian Frazier, dyrektor kreatywny gry.

Star Wars: Squadrons zadebiutowało na rynku 2 października. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One.