Kogo gra Amy Adams w Star Wars: Starfighter? Fani mają swoją teorię

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Warner Bros.

Wiemy, że trwają prace na planie widowiska Star Wars: Starfighter. Lucasfilm ogłosił oficjalną główną obsadę, ale nie ujawnił żadnych informacji o fabule ani o rolach postaci. Według The Hollywood Reporter Amy Adams ma zagrać matkę dzieciaka, w którego wciela się Flynn Gray. Fani mają jednak własną teorię, która może wprowadzić na ekrany jedną z najważniejszych bohaterek w historii Gwiezdnych Wojen.

Star Wars: Starfighter - kogo gra Amy Adams?

Fani spekulują, że Amy Adams może wcielić się w Marę Jade. W starym kanonie Gwiezdnych Wojen Mara Jade była Ręką Imperatora - agentką władającą Mocą, która wykonywała dla niego tajne zadania. Jej ostatnim rozkazem było zabicie Luke’a Skywalkera. W związku z wydarzeniami z trylogii sequeli nigdzie nie pojawiła się wzmianka o rudowłosej kobiecie, która w książkach stała się żoną Luke’a oraz matką ich syna, Bena Skywalkera. Fani uważają jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, by Amy Adams i Flynn Gray właśnie w tych rolach pojawili się w Star Wars: Starfighter. To mogłoby też tłumaczyć tajemnicze zainteresowanie dzieciakiem ze strony złoczyńców, w których wcielają się Matt Smith i Mia Goth.

Mara Jade, żona Luke'a Skywalkera w starym kanonie / fot. materiały prasowe

Portal comicbook.com dokonał dodatkowych obliczeń na podstawie starego kanonu. Jeśli Mara Jade pracowała dla Imperatora w trakcie wydarzeń Oryginalnej Trylogii, to pięć lat po historii z filmu Skywalker. Odrodzenie miałaby ponad 50 lat - co oznacza, że wiek Amy Adams idealnie pasuje do tej teorii.

Na razie to jedynie spekulacje. Dajcie znać w komentarzach, czy taki rozwój wydarzeń by się Wam podobał!

Eva Mendes w Star Wars: Starfighter

Daniel Richtman donosi również, że do obsady dołączyła Eva Mendes, która ponad dekadę temu praktycznie zawiesiła karierę aktorską. Prywatnie jest żoną Ryvana Goslinga, który gra główną rolę, a w filmie Mendes ma wcielić się w żonę postaci Goslinga.

Jeff Sneider podaje natomiast, że za zdjęcia do filmu odpowiada Claudio Miranda, operator nagrodzony Oscarem, znany z takich produkcji jak Top Gun: Maverick, F1: The Movie, TRON: Dziedzictwo, Życie Pi oraz Kraina jutra.

Star Wars: Starfighter – premiera w kinach w 2027 roku.