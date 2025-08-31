Kogo gra Amy Adams w Star Wars: Starfighter? Fani mają swoją teorię
Wiemy, że wielokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams ma ważną rolę w filmie Star Wars: Starfighter. Prace na planie trwają, wycieków na razie brak, ale pojawiła się istotna teoria, która – jeśli się potwierdzi – może dać widzom coś naprawdę wyjątkowego.
Wiemy, że trwają prace na planie widowiska Star Wars: Starfighter. Lucasfilm ogłosił oficjalną główną obsadę, ale nie ujawnił żadnych informacji o fabule ani o rolach postaci. Według The Hollywood Reporter Amy Adams ma zagrać matkę dzieciaka, w którego wciela się Flynn Gray. Fani mają jednak własną teorię, która może wprowadzić na ekrany jedną z najważniejszych bohaterek w historii Gwiezdnych Wojen.
Star Wars: Starfighter - kogo gra Amy Adams?
Fani spekulują, że Amy Adams może wcielić się w Marę Jade. W starym kanonie Gwiezdnych Wojen Mara Jade była Ręką Imperatora - agentką władającą Mocą, która wykonywała dla niego tajne zadania. Jej ostatnim rozkazem było zabicie Luke’a Skywalkera. W związku z wydarzeniami z trylogii sequeli nigdzie nie pojawiła się wzmianka o rudowłosej kobiecie, która w książkach stała się żoną Luke’a oraz matką ich syna, Bena Skywalkera. Fani uważają jednak, że nic nie stoi na przeszkodzie, by Amy Adams i Flynn Gray właśnie w tych rolach pojawili się w Star Wars: Starfighter. To mogłoby też tłumaczyć tajemnicze zainteresowanie dzieciakiem ze strony złoczyńców, w których wcielają się Matt Smith i Mia Goth.
Portal comicbook.com dokonał dodatkowych obliczeń na podstawie starego kanonu. Jeśli Mara Jade pracowała dla Imperatora w trakcie wydarzeń Oryginalnej Trylogii, to pięć lat po historii z filmu Skywalker. Odrodzenie miałaby ponad 50 lat - co oznacza, że wiek Amy Adams idealnie pasuje do tej teorii.
Na razie to jedynie spekulacje. Dajcie znać w komentarzach, czy taki rozwój wydarzeń by się Wam podobał!
Eva Mendes w Star Wars: Starfighter
Daniel Richtman donosi również, że do obsady dołączyła Eva Mendes, która ponad dekadę temu praktycznie zawiesiła karierę aktorską. Prywatnie jest żoną Ryvana Goslinga, który gra główną rolę, a w filmie Mendes ma wcielić się w żonę postaci Goslinga.
Jeff Sneider podaje natomiast, że za zdjęcia do filmu odpowiada Claudio Miranda, operator nagrodzony Oscarem, znany z takich produkcji jak Top Gun: Maverick, F1: The Movie, TRON: Dziedzictwo, Życie Pi oraz Kraina jutra.
Star Wars: Starfighter – premiera w kinach w 2027 roku.
Źródło: comicbook.com
Premiery tygodnia
26
sie
Gears of War: Reloaded
27
sie
Z krwi i ognia
27
sie
Wyjaśniamy morderstwa
27
sie
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
28
sie
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1975, kończy 50 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1974, kończy 51 lat
ur. 1949, kończy 76 lat