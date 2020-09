Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge - zobacz nowy teaser z udziałem R2D2 i C-3PO

materiały prasowe

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge to nadchodząca gra VR, w której gracze wcielą się w nową postać, droida naprawczego, który rozbija się na planecie Batuu. W produkcji tej nie zabraknie jednak także znanych i lubianych bohaterów - zobaczymy m.in. C-3PO (w tej roli znany z filmowej serii Anthony Daniels) oraz R2D2. To właśnie oni są "gwiazdami" nowego teasera, który pojawił się w sieci z okazji wydarzenia Facebook Connect, poświęconego między innymi tytułom zmierzającym na zestawy wirtualnej rzeczywistości Oculus. Materiał jest bardzo krótki i trwa zaledwie kilkadziesiąt sekund, ale trzeba przyznać, że wygląda naprawdę interesująco i klimatycznie.

Jak na razie nie podano konkretnej daty premiery Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge. Wiemy jedynie, że gra ma trafić pod koniec tego roku na gogle Oculus Quest.

W grze nie zabraknie uwielbianych przez fanów postaci, jak C-3PO, R2-D2 i Yoda oraz zupełnie nowych bohaterów, takich jak gadatliwy barman Seezelslak. Tales from the Galaxy's Edge zabierze Was w podróż do świata Gwiezdnych Wojen, który będzie ewoluował i rozwijał się nawet po premierze pod koniec tego roku - czytamy w opisie.