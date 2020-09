God of War 2 - nadciąga Ragnarok! Teaser zapowiada premierę w 2021 roku!

SIE

Na finał wrześniowego PlayStation 5 Showcase zostawiono prawdziwą bombę - teaser God of War 2, kontynuacji hitu z 2018 roku. Niestety materiał jest naprawdę bardzo tajemniczy - usłyszeliśmy znany głos, zobaczyliśmy logo tej produkcji i zapowiedź, że nadciąga Ragnarok. Przypominamy, że w skandynawskiej mitologii jest to zmierzch bogów, wielka bitwa, w której trakcie śmierć ma ponieść wielu bogów, a świat ulegnie zniszczeniu, po czym ponownie się odrodzi. Można spodziewać się, że to właśnie Kratos i Atreus mocno przyczynią się do takiego stanu rzeczy...

Dobra wiadomość jest taka, że na God of War 2 nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Gra ma trafić na rynek już w 2021 roku i prawdopodobnie dostępna będzie na wyłączność PlayStation 5, choć nie można wykluczyć, że zagramy w nią także na PS4, podobnie jak w przypadku Marvel's Spider-Man: Miles Morales.