Steam pobił kolejny rekord. Ponad 39 milionów użytkowników jednocześnie

fot. Valve

8 grudnia platforma Steam pobiła swój rekord pod względem jednocześnie aktywnie uczestników. Było ich 39 205 447, a więc niemal milion więcej niż we wrześniu tego roku, kiedy to ustanowiono poprzedni rekordowy wynik, który wynosił 38 367 277 osób.

Poniżej możecie zobaczyć, jak wyglądał rozkład liczby aktywnych użytkowników w ciągu ostatnich 24 godzin na wykresie z serwisu SteamDB.

fot. SteamDB.info

Do takiego rezultatu przyczyniła się mieszanka starszych oraz nowszych tytułów. Najwięcej graczy bawiło się w grach Counter-Strike 2, PlayerUnknown’s Battlegrounds oraz DOTA 2, ale sporo osób przyciągnęły także dwie nowsze pozycje: Marvel Rivals dostępne w modelu free to play oraz Path of Exile 2, które zaliczyło bardzo udany debiut w ramach wczesnego dostępu.