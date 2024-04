Star Wars: Tales of the Empire - klip z serialu. Grievous znów jest rzeźnikiem i twardzielem

fot. materiały prasowe

Serial animowany Star Wars: Tales of the Empire już 4 maja na ekranach w Disney+. W ramach promocji opublikowano klip, w którym generał Grievous przypomina siebie ze swojego debiutu w starej animacji Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów autorstwa Genndy'ego Tartakovskiego, w której był rzeźnikiem Jedi (tak go nazwano). Tutaj staje na przeciw Nocnym Siostrom z Dathomiry i rozpoczyna walkę ze znaną z hitu Ahsoka Morgan Elsbeth. Jednakże widać, że to nie walka, a jednostronna zabawa dla Grievousa, którego pewność we władaniu mieczem świetlnym od lat nie była tak pokazana na ekranie.

Star Wars: Tales of the Empire - klip

Star Wars: Tales of the Empire - zdjęcia

Star Wars: Tales of the Empire

W odcinkach usłyszymy znakomitych aktorów, takich jak Diana Lee Insosanto, Meredith Salenger, Rya Kihlstedt, Wing T. Chao, Lars Mikkelsen, Jason Isaacs czy Matthew Wood. Twórcą serialu, a także producentem wykonawczym jest Dave Filoni.