Star Wars: The High Republic - Drengirowie dają o sobie znać. Jaka jest ich straszliwa moc?

Marvel/Lucasfilm

Star Wars: The High Republic to wielki projekt multimedialny Lucasfilmu, obejmujący różne media, w przyszłości również seriale i filmy. Póki co w ręce fanów trafiły pierwsze książki i komiksy. Pierwsza faza opowieści obraca się wokół istotnego wydarzenia, jakim jest otwarcie Starlight Beacon, stacji kosmicznej, którą Jedi wybudowali na dalekich granicach Republiki, tuż przy Zewnętrznych Rubieżach. W przeddzień otwarcia poważna katastrofa wprowadza w całym regionie chaos; wiele statków musi dokonać awaryjnej zmiany kierunku na dziwne, niezbadane terytoria.

Twórcy The High Republic musieli stworzyć zupełnie nowe zagrożenia dla protagonistów, ponieważ na razie Imperium Sithów zostało powstrzymane. Są nimi Drengirowie, świadome istoty pochodzenia roślinnego, które chcą przeprowadzić makabryczne żniwa na galaktycznym pograniczu. Drengirowie to stworzenia pokryte pnączami i lianami; rozumne istoty, które posiadają własny sposób komunikowania się oraz kulturę. Z powieści mogliśmy przekonać się, jak trudno te istoty zabić ze względu na ich roślinną formę. Ich pierwsze pojawienie się nastąpiło w powieści Star Wars: The High Republic - Into The Dark. Jednak najnowszy rozdział serii komiksów pokazuje nam również od strony wizualnej, jak potężne są to istoty.

Poniżej spoilery z Star Wars: The High Republic #3

W trzecim rozdziale nowy rycerz Jedi, Keeve Trennis kontynuuje śledzenie przypadków zaginięcia osób w kolonii rolniczej na Sedri Minor, co jest powiązane z toczącą się wojną między kosmicznymi piratami Nihil a bezwzględnym klanem Hutt. Z pomocą miejscowego chłopca o imieniu Bartol, Keeve odkrywa ogromną dziurę w polach prowadzących pod ziemię. W podziemnej kryjówce Keeve odkrywa zaginionych mieszkańców uwięzionych w pnączach, które zdają się wysysać z nich życie. Gdy zbliża się do nich, okazuje się, że jest to sprawka Drengirów. Ich umiejętnością okazuje się "zainfekowanie" swoich wrogów czerpiąc z Ciemnej strony Mocy. Z niewyjaśnionych powodów polują na Jedi z rządzą zemsty, co jest jednym z ot wartych wątków w serii. Dodatkowo pokazuje, że w istocie są realnym zagrożeniem dla protagonistów.

Marvel/Lucasfilm