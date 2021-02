Ministry Of Ungentlemanly Warfare - Guy Ritchie stworzy film wojenny. To jak połączenie Bękartów wojny z Suicide Squad

fot. materiały prasowe

Guy Ritchie wybrał swój kolejny, reżyserski projekt. Będzie to widowisko wojenne Ministry Of Ungentlemanly Warfare. To film oparty na książce non-fiction pod tytułem Ministry of Ungentlemanly Warfare: How Churchill’s Secret Warriors Set Europe Ablaze and Gave Birth to Modern Black Ops autorstwa Damiena Lewisa.

Projekt powstanie dla Paramount Pictures, które nabyło prawa adaptacji już w 2015 roku. Od tamtej pory nad scenariuszem do projektu pracowali Paul Tamasy, Eric Johnson i Arash Amel. Nową wersję skryptu napisze sam Ritchie. Producentem filmu jest Jerry Bruckheimer (serie Piraci z Karaibów i Bad Boys).

fot. materiały promocyjne

Literacki oryginał opowiada o stworzonym w 1939 roku przez Winstona Churchilla tajnym oddziale, mającym na celu walczyć z nazistami przy użyciu wszelkich metod, łamiąc przy tym wszystkie przyjęte zasady prowadzenia wojny i używając podstępu, a nawet łuku i strzały, aby pozbyć się wroga. Rekrutowano członków oddziału, wiedząc, że mogą oni zginąć w trakcie misji. Byli oni tak naprawdę pierwszą, wojskową jednostką operacji specjalnych na świecie.