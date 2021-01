Star Wars: The High Republic - prowadząca program online Krystina Arielle padła ofiarą ataków internautów

Screen z YouTube

Krystina Arielle została niedawno ogłoszona gospodarzem programu The High Republic Show, czyli nadchodzącej serii internetowej poświęconej nowemu projektowi medialnemu. Łączy on komiksy, książki, a w przyszłości również seriale i filmy z akcją osadzoną w nigdy wcześniej nieeksploatowanym okresie w uniwersum Star Wars. Jak przy okazji wielu programów na YouTube, fani mogą zadawać twórcom pytania, na które odpowie prowadząca - wystarczy użyć hasztagu #THRSQuestions na Twitterze.

Informacja o tym, że Arielle poprowadzi program, spotkała się z niezadowoleniem części fanów. Aktorka w mediach społecznościowych głośno wypowiadała się przeciwko rasizmowi ze strony skrajnych konserwatystów. W swoich wpisach odnosiła się do konkretnych działań, artykułów czy innych wypowiedzi i wielokrotnie zwracała się do białych ludzi, sugerując, że często biorą oni udział w podtrzymywaniu systemowego rasizmu. Nie spodobało się to części odbiorców; Arielle padła ofiarą licznych ataków na Twitterze. Ostatnie 24 godziny były... nienajlepsze - napisała w sobotę, załączając zrzuty ekranu z bardzo obraźliwymi, rasistowskimi wiadomościami:

https://twitter.com/KrystinaArielle/status/1353012773039394817

Wielu fanów zaczęło jednak okazywać aktorce wsparcie. Na Twitterze popularność zaczął zyskiwać hashtag #IStandWithKrystina. Poparcie wyraziła również oficjalna strona Star Wars:

https://twitter.com/starwars/status/1352815991521067008

Nasza społeczność Star Wars to społeczność nadziei i inkluzywności. Nie popieramy zastraszania i rasizmu. Wspieramy Krystinę Arielle.