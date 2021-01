Godzilla kontra Kong - zwiastun w sieci. Epickie starcie potworów!

fot. materiały prasowe

Godzilla kontra Kong to kolejny film uniwersum potworów. Do tej pory historia była kształtowana w następujących tytułach. Godzilla, Kong: Wyspa Czaszki oraz Godzilla II: Król Potworów. Pierwszy zwiastun nowej odsłony zapowiada spektakularny pojedynek Konga z Godzillą.

Dlaczego będą walczyć? Opis fabuły sugeruje, że to wina ludzi. Czytamy, że walka ludzkości o przyszłość doprowadza do tego, że Godzilla i Kong będą walczyć. Wygląda na to, że Król Potworów jest przez kogoś kontrolowany i tym razem nie jest on bohaterem. Nazywają ich najbardziej potężnymi siłami natury. Organizacja Monarch udaje się na misję do niezbadanego wcześniej miejsca, w którym mogą odkryć prawdę o genezie Tytanów. Wszystkim jednak zagraża spisek ludzi, który może doprowadzić do zniszczenia wszystkich potworów - dobrych i złych.

Godzilla Kontra Kong - zwiastun

Trailer z polskimi napisami

Godzilla kontra Kong - obsada

Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Eiza González, Julian Dennison, Shun Oguri, Jessica Henwick i Brian Tyree Henry,

Za kamerą natomiast stoi Adam Wingard, znany z raczej małych, ale docenianych horrorów na czele z Następny jesteś Ty. Godzilla kontra Kong to jego pierwsza hollywoodzka superprodukcja.

Godzilla kontra Kong - premiera w USA odbędzie się w marcu w kinach i na platformie HBO Max. Data premiery w Polsce według Warner Bros. została ustalona na 17 marca 2021 roku na ekranach kin, ale nie ma pewności ,że do tego dojdzie, bo wciąż nie wiadomo, kiedy one zostaną otwarte.