Matrix Rewolucje - QUIZ dla fanów filmu. Sprawdź, czy pokonasz armię Smithów

Matrix Rewolucje to film z 2003 roku, będący zamknięciem trylogii science fiction zapoczątkowanej produkcją Matrix w 1999 roku. W filmie maszyny są już coraz bliżej do dostania się do Syjonu, ostatniego miasta ludzkości. Neo, aby ocalić swoich pobratymców, wyrusza do miasta maszyn, aby wynegocjować pokój. W tym czasie w Matriksie swoją władzę powiększa Agent Smith, którego zapędy wykraczają daleko poza program. Przygotowaliśmy QUIZ, który sprawdzi Waszą wiedzę dotyczącą produkcji. Powodzenia!

Film nie zyskał uznania krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes produkcja ma dzisiaj 35 procent pozytywnych opinii z 216 recenzji. Obraz zarobił na całym świecie ponad 427 ml dolarów przy budżecie 130 mln dolarów. W obsadzie widowiska znaleźli się między innymi Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Laurence Fishburne, Jada Pinkett Smith oraz Hugo Weaving.

Matrix Rewolucje - QUIZ

