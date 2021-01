Star Wars: The High Republic - sukces pierwszej powieści. Aktualizacja osi czasu, młodszy Yoda i ciekawa wizualizacja Mocy

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Star Wars: The High Republic to wielki projekt multimedialny Lucasiflmu, nad którym pracowano kilka lat. W skład grupy kreatywnej wchodzi kilkanaście osób, w tym pisarze książek i scenarzyści komiksów. Jest to kompletnie nowa era Gwiezdnych wojen, osadzona od 300 do 80 lat przed wydarzeniami z filmu filmu Gwiezdne wojny: Część IV - Nowa nadzieja. Wszystkie opowieści mają być ze sobą ściśle powiązane; pierwsze z nich zostaną przedstawione w książkach i komiksach, mówi się też o serialach i filmach. Wiemy już, że zapowiedziany serial The Acolyte osadzony jest właśnie w okresie High Republic.

Za granicą zadebiutowała już pierwsza powieść (Light of the Jedi), która zbiera pozytywne recenzje krytyków i czytelników, a także pierwszy numer komiksu. Książka okazała się sukcesem: m.in. numer 1 na liście bestsellerów Amazona; audiobook znalazł się na 2. miejscu.

Jak wiemy, The High Republic przedstawia postać młodszego Yody. Pierwsza faza opowieści obraca się wokół istotnego wydarzenia, jakim jest otwarcie Starlight Beacon, stacji kosmicznej, którą Jedi wybudowali na dalekich granicach Republiki, tuż przy Zewnętrznych Rubieżach. W przeddzień otwarcia poważna katastrofa wprowadza w całym regionie chaos; wiele statków musi dokonać awaryjnej zmiany kierunku na dziwne, niezbadane terytoria.

Jedi Avar Kriss wkracza do akcji i ratuje wiele istnień. Po wydarzeniach z książki, Kriss wraca na Starlight Beacon, gdzie rozmawia z Wielkimi Mistrzami Jedi - Vetarem i Yodą; mianują oni Kriss kimś w rodzaju zarządcy stacji. Yoda ma tu zdecydowanie więcej wigoru, więcej włosów, ale jest też mniej pewny siebie. Zdecydowanie różni się od wersji, którą poznaliśmy. Próbuje odnaleźć własną ścieżkę, pozwalając prowadzić się Mocy. W tym czasie w Zakonie interpretacje Mocy były znacznie szersze i bardziej zróżnicowane - przekonania Yody nie były w żadnym wypadku poglądem dominującym. W kolejnych odsłonach zobaczymy zapewne, jak różne interpretacje ścierają się ze sobą i wzajemnie kształtują.

Poznaliśmy też nową, zaktualizowaną oś czasu High Republic. Znajduje się ona na pierwszej stronie wspomnianego komiksu. Tak Lucasfilm wyznacza ścieżki dla rosnącego uniwersum Gwiezdnych wojen:

Jedną z ciekawostek nowego komiksu jest interesująca wizualizacja tego, co "widzi" Jedi, gdy sięga po Moc. W jednej ze scen młody Padawan, Keeve Trennis, sięga ręką przez Moc w celu komunikacji - by to zobrazować, artyści Ario Anindito, Mark Morales i Annalisa Leoni stworzyli wspaniałą wizualizację, towarzyszącą wewnętrznemu dialogowi. Zobaczcie:

