Star Wars 9 - niedoszły reżyser komentuje wyciek szkiców

Informowaliśmy o wycieku scenariusza Star Wars 9 autorstwa Colina Trevorrowa i Dereka Connolly'ego, którego prawdziwość potwierdzały portale AV Club, Collider, Makingstarwars.net oraz The Playlist. Szkice koncepcyjne jedynie potwierdziły wyciek, ponieważ obrazowały to, co w nim było opisane.

Colin Trevorrow został zapytany przez jednego z fanów o szkice koncepcyjne. Niedoszły reżyser Star Wars 9 potwierdził, że pochodzą z jego wersji film, która miała nosić tytuł Star Wars: Duel of the Fates. Dodał także, że nie planował zabić R2-D2, który po prostu został trafiony podczas bitwy.

https://twitter.com/colintrevorrow/status/1220607283094224897

Star Wars: Duel of the Fates - szkice:

Star Wars 9 - Luke Skywalker jako duch miał kontynuować szkolenie Rey na planecie Koralev

Przypomnijmy, że według oficjalnych informacji Colin Trevorrow nie wyreżyserował Star Wars 9 z powodów różnic kreatywnych z Lucasfilmem. W plotkach mówiono o jego ciągłych walkach z szefową studia, Kathleen Kennedy w związku z tym, co w scenariuszu chcą pokazać. Ostatecznie obie strony nie doszły do porozumienia i zatrudniono J.J. Abramsa, ale dano mu o wiele mniej czasu na prace, niż miałby każdy inny filmowiec w normalnych okolicznościach.