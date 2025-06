Joel, Ellie i koń Callus. Ta imponująca figurka z The Last of Us waży prawie 22 kg!

fot. Dark Horse

Dark Horse Direct i Naughty Dog zaprezentowały nową figurkę, która z pewnością zainteresuje fanów The Last of Us. Limitowana statuetka przedstawia Joela i Ellie przemierzających kampus Uniwersytetu Wschodniego Kolorado — jedną z bardziej rozpoznawalnych scen z pierwszej części gry.

Figurka mierzy 33 cm wysokości przedstawia Ellie na koniu. Bohaterka ma na sobie charakterystyczny plecak z przypinkami. Towarzyszy jej Joel z karabinem w ręku i pistoletem w kaburze. Całość osadzono na klimatycznej podstawie z widocznym logo Świetlików, liśćmi, mchem oraz wyłaniającym się od spodu grzybem cordycepsa.

Statuetka nie należy do najtańszych – jej cena to 1320,34 zł. Warto również pamiętać, że dostępnych będzie jedynie 1000 egzemplarzy, a jej spore wymiary (58,4 × 40,6 × 45,7 cm) i waga (niemal 22 kg) sprawiają, że przyszli właściciele powinni wcześniej przygotować dla niej odpowiednie miejsce. Wysyłkę tej figurki z The Last of Us zaplanowano na okres między marcem i majem 2026 roku.