Star Wars - wątek LGBT ocenzurowany w nowym filmie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Star Wars 9, w Polsce znany jako Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie, to film, który właśnie wkracza na ekrany kin. Finałowa część Sagi Skywalkerów ma do spełnienia duże oczekiwania ze strony fanów - po krytykowanym Gwiezdne wojny: ostatni Jedi widzowie liczą na godne zamknięcie całej historii.

Część widzów i krytyków miała już okazję obejrzeć nowe Star Wars na pokazach przedpremierowych. To właśnie z ich relacji wiemy, że w filmie pojawia się scena LGBT - chodzi o pocałunek dwóch postaci tej samej płci w jednej z końcowych scen filmu. Jak informują internauci ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, w filmie prezentowanym w kinach w Dubaju taka scena w ogóle się nie znalazła - jak dowiedział się portal The Hollywood Reporter, wycięto ją z ostatecznej wersji filmu. Disney i dystrybutorzy nie komentują sprawy, jednak w sieci narastają głosy oburzenia. Istnieje możliwość, że to nie jedyny przypadek - przypuszcza się, że w pozostałych krajach Bliskiego Wschodu również zastosowano cenzurę.

Jeżeli doniesienia okażą się prawdą, nie będzie to pierwszy przypadek, w którym film Disneya został ocenzurowany w krajach Bliskiego Wschodu. W 2018 roku w Arabii Saudyjskiej z filmu Czarna Pantera wycięto pocałunek między Chadwickiem Bosemanem a Lupitą Nyong'o.

Zobacz także:

Star Wars 9 - film jest już wyświetlany na ekranach polskich kin.