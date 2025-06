Wiedźmin 3 ma otrzymać jeszcze jedno DLC. Niespodzianka 10 lat po premierze gry

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. CD Projekt

Wiedźmin 3 zadebiutował 18 maja 2015 roku. Mimo że gra niedawno obchodziła swoje 10. urodziny, nadal cieszy się dużym zainteresowaniem. Nie tylko poinformowano, że trafiła ona do 60 milionów graczy, ale też zapowiedziano, że w niedalekiej przyszłości zostanie w niej wprowadzona obsługa modów na konsolach. Wygląda jednak na to, że to nie jedyna niespodzianka szykowana przez studio CD Projekt RED.

Borys Nieśpielak w najnowszym odcinku podcastu Rock i Borys zdradził, że Wiedźmin 3: Dziki Gon ma otrzymać jeszcze jedno DLC, za którego stworzenie odpowiada studio Fool's Theory. Jest przekonany, że to pewna informacja, ponieważ usłyszał ją od kilku źródeł. Szczegóły nie są jednak znane – może to być zarówno coś niewielkiego, w formie darmowej aktualizacji, jak i większe, płatne rozszerzenie.

CD Projekt ma mieć już zaplanowany konkretny harmonogram – w pierwszej kolejności zadebiutują mody na konsolach, później tajemnicze DLC do Wiedźmina 3, następnie Wiedźmin 4, a na końcu remake pierwszego Wiedźmina.

Przypominamy, że do tej pory Dziki Gon doczekał się dwóch fabularnych rozszerzeń zatytułowanych Serca z Kamienia i Krew i Wino. Gra otrzymała też kilkanaście pomniejszych, bezpłatnych DLC.

