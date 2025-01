Half-Life 3 powstanie? Tajemniczy wpis aktora rozpala nadzieje fanów

fot. Valve

Gracze od około dwudziestu lat wyczekują jakichkolwiek informacji na temat Half-Life 3. Choć jak na razie niczego oficjalnie nie zapowiedziano, to w sieci pojawił się tajemniczy tweet. Wydaje się on sugerować, że w tym roku może wydarzyć się coś związanego ze słynną marką Valve.

Wpis opublikował Mike Shapiro, aktor, który wcielał się w rolę G-Mana. W krótkim nagraniu wspomina on między innymi, że czas jest płynny niczym muzyka, a na koniec mówi "do zobaczenia w nowym roku". Nie byłoby to jeszcze tak interesujące, gdyby nie fakt, że wiadomości towarzyszą cztery hasztagi, które nie pozostawiają żadnych złudzeń: #Valve, #Halflife, #Gman i #2025.

Warto przypomnieć, że niedawno Gabe Follower, a więc jeden z najbardziej znanych leakerów zajmujących się działalnością firmy Valve, poinformował, że Half-Life 3 wszedł w nową fazę zamkniętych testów. Obecnie grę mają podobno sprawdzać rodziny i przyjaciele deweloperów. To zaś może sugerować, że projekt rzeczywiście znajduje się na dość zaawansowanym etapie i w tym roku doczekamy się jego oficjalnego ujawnienia. Do tego czasu, jak zwykle w takich sytuacjach, zalecamy jednak podchodzić do wszystkich tych doniesień z dystansem.

