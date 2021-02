Stardew Valley doczeka się gry planszowej. Znamy cenę

ConcernedApe

Gry planszowe na podstawie popularnych produkcji znanych z konsol czy pecetów cieszą się w ostatnich latach sporym zainteresowaniem. Po planszówkach w uniwersum Monster Hunter i Wiedźmina przyszła pora na kolejną, tym razem związaną z niezależną produkcją Stardew Valley, za której stworzenie odpowiada Eric Barone.

Stardew Valley: The Board Game przeznaczone będzie do zabawy dla 1-4 osób w wieku od 13 lat wzwyż. Twórca zapewnia, że zasady są tutaj proste do opanowania, ale sama gra zawiera sporo głębi i jest wymagająca, a jednorazowa rozgrywka zajmuje około 45 minut. Jej cele będą losowe, co ma sprawić, że za każdym razem zabawa będzie wyglądać nieco inaczej.

Oczywiście podczas gry nie zabraknie elementów znanych z wirtualnego pierwowzoru. Gracze będą mogli podlewać uprawy, zajmować się zwierzętami, łowić ryby, odwiedzić pobliską kopalnie i nawiązywać kontakty z mieszkańcami miasteczka.

Stardew Valley: The Board Game wyceniono na 55$. Niestety na razie planszówkę mogą zamawiać wyłącznie mieszkańcy USA. Twórca poinformował jednak, że chciałby umożliwić wysyłkę do innych krajów.