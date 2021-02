God of War 2: Ragnarok może nie zadebiutować w 2021 roku

SIE

Chociaż od dobrych kilku miesięcy na rynku obecne jest już PS5, to w zasadzie bardzo mocnych tytułów na wyłączność tego sprzętu jak na razie brak. Te mają nadejść jeszcze w tym roku. Do niedawna pośród nich wymieniana była gra Gran Turismo 7, która jak już wiemy od wczoraj, wypadła z kalendarza premier na ten rok. Niestety ten sam los może podzielić God of War 2: Ragnarok, a wskazujące na to przesłanki wychodzą prosto z Sony.

Jim Ryan, szef PlayStation, udzielił ostatnio wywiadu poczytnemu japońskiemu magazynowi o grach Famitsu. Ryan wspominał o PS5 i ubolewał nad brakiem komponentów, które sprawiają że sprzętu na rynku brakuje i nie każdy może po niego sięgnąć. Zachwala także gry, jakie pojawią się w tym roku na konsoli. I tutaj zaskoczenie - Ryan nie wymienił nowego God of War, który teoretycznie ma zadebiutować w 2021 roku.

Mam nadzieję, że każdy zagra na PS5 jak najszybciej. W okresie premierowym konsoli zamierzamy wydać kilka świetnych tytułów. Harmonogram jest wypełniony. Najpierw, 20 kwietnia, ukaże się baseballowe MLB: The Show 21, a 30 kwietnia strzelanka Returnal. 11 czerwca zadebiutuje Ratchet & Clank: Rift Apart, najnowsza odsłona popularnego cyklu. W drugiej połowie 2021 roku na rynek trafi zaś Horizon Forbidden West - mówi szef PlayStation.

Czyżby szef PlayStation zapomniał o tak ważnym tytule studia Santa Monica, czy może rzeczywiście coś jest na rzeczy i produkcja zapowiadana na ten rok zaliczy poślizg, tylko Sony nie jest jeszcze gotowe, by o tym poinformować?