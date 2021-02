Tony Hawk's Pro Skater 1+2 trafi na kolejne platformy. Jest też nowy zwiastun

Activision

Tony Hawk's Pro Skater 1+2 zadebiutowało w sierpniu 2020 roku na PC i konsolach PlayStation 4 oraz Xbox One. Tytuł ten można śmiało nazwać powrotem serii do dobrej formy, bo przypadł on do gustu tak recenzentom, jak i graczom. Już wkrótce o jego jakości będą mogli przekonać się także posiadacze innych platform, a konkretnie PS5, Xbox Series S/X i Nintendo Switch. Poinformowano bowiem o przeniesieniu gry na te właśnie urządzenia w niedalekiej przyszłości.

Wersja na konsole nowej generacji od Sony i Microsoftu zaplanowana została na 26 marca tego roku. Na PS5 i Xbox Series S/X możemy liczyć na rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i przy 120 klatkach na sekundę lub 4K i 60 klatkach. Niestety aktualizacja będzie darmowa wyłącznie w przypadku wydania Deluxe. Osoby ze standardową wersją gry będą musiały wydać 10$ na ulepszenia.

W przypadku portu na Nintendo Switch nie dostaliśmy żadnej konkretnej daty premiery. W sieci pojawiły się jednak pierwsze materiały z rozgrywki i trzeba przyznać, że wyglądają one naprawdę solidnie, szczególnie jak na niewielką, przenośną konsolkę.