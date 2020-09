Starfield - czy to nowa gra Bethesdy? Rzekome screeny wyciekły do sieci

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Bethesda

Starfield to nowa gra tworzona przez Bethesda Game Studios. O projekcie po raz pierwszy usłyszeliśmy na targach E3 2018, ale od tego czasu nie otrzymaliśmy żadnych nowych i konkretnych informacji na jego temat. Wiele wskazuje na to, że produkcja znajduje się jeszcze w bardzo wczesnej fazie i na oficjalne materiały będziemy musieli długo czekać. Do sieci wyciekły jednak screeny, które rzekomo przedstawiają ten właśnie tytuł.

Materiały pojawiły się na forum 4chan. Na jednym ze zrzutów ekranu widzimy astronautę (na jego stroju widać naszywkę z symbolem przypominającym ten z teasera) a także możemy zapoznać się z interfejsem. Druga grafika przedstawia zaś jeden ze statków kosmicznych.

https://twitter.com/Okami13_/status/1309984610001063937

Trudno powiedzieć czy te zrzuty ekranu rzeczywiście pochodzą z gry Bethesdy. Nawet jeśli tak, to nie można wykluczyć, że są one z wczesnej wersji i po premierze produkcja ta będzie wyglądać zupełnie inaczej.