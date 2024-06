Starfield niczym kosmiczny horror. Zobaczcie zwiastun dodatku Shattered Space

fot. Bethesda

Bethesda Game Studios ujawniła pierwsze informacje na temat Shattered Space, czyli fabularnego dodatku do Starfield. Rozszerzenie będzie utrzymane w klimatach grozy, co można odczuć już w pierwszym zwiastunie. Po tym, jak tajemnicza moc wstrząsnęła miastem Dazra na ukrytej planecie Rodu Va'ruun, graczom przyjdzie zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem. Oczywiście podczas tej przygody nie zabraknie okazji do zdobycia atrakcyjnego wyposażenia, w tym broni i skafandrów.

Dodatkowo ujawniono, że już teraz Starfield na PC i konsolach Xbox Series X|S otrzymał solidną porcję nowej zawartości. Bezpłatna, czerwcowa aktualizacja wprowadziła między innymi nowe zadania Przymierza Tropicieli, ulepszenia broni do walki wręcz oraz Dzieła, czyli oficjalną obsługę modyfikacji.

Starfield: Shattered Space - zwiastun rozszerzenia

Dodatek Shattered Space zadebiutuje jeszcze w tym roku na PC oraz Xbox Series X i S.