W Starfield będzie pusto? Todd Howard odpowiada

fot. Bethesda

Todd Howard z Bethesdy gościł w Kinda Funny Xcast. Tematem rozmowy było oczywiście Starfield, która budzi sporo emocji, ale też i obaw u graczy. Tytuł ma bowiem oferować ogromny świat i to właśnie ten rozmiar stanowi największą zagadkę. Ujawniono, że w grze znajdziemy ponad 1000 planet, na które będziemy mogli się udać i je eksplorować, ale czy znajdziemy tam jakieś życie?

Dostaliśmy odpowiedź na to pytanie i jest ona zaskakująca. Howard ujawnił, że na większości z planet nie spotkamy żywej duszy. Wyjawił on, że około 90 procent wszystkich planet, jakie znalazły się w grze, będzie niezamieszkałe. Życie znajdziemy na około 10% z nich. Twórca tłumaczy to między innymi możliwościami współczesnego sprzętu. W jego ocenie trudno jest sprawić przy takich rozmiarach, by każda z planet była tętniąca życiem i wyglądała zupełnie inaczej od reszty. Dlatego też trzeba było zdecydować się na pewne ustępstwa.

Jak będzie w praktyce? Przekonamy się już na 6września, kiedy Starfield trafi na PC i Xbox Series X/S. Gra w dniu premiery od razu dostępna będzie w abonamencie Game Pass.