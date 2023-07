Starfield - fan stworzył gigantyczne kompendium wiedzy o grze. Ma ono już ponad 1000 stron!

fot. Bethesda

Starfield to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Wynika to przede wszystkim z ambitnych planów Bethesdy oraz niezwykłego rozmachu tej produkcji - przypomnijmy, że gracze będą mogli odwiedzić ponad 1000 zróżnicowanych planet, a także będą mieli wielką swobodę jeśli chodzi o to, czym i w jaki sposób zajmą się w tym wirtualnym świecie.

Nowe wiadomości na temat tego tytułu trafiają do sieci regularnie. Pojawiają się kolejne zwiastuny, ogłoszenia czy wywiady z twórcami. Gokamo, jeden z fanów i użytkowników Reddita, postanowił zebrać to wszystko w jednym miejscu i przygotował ogromne kompendium wiedzy o Starfield. Dokument, który dostępny jest za darmo w sieci, ma na ten moment ponad 1000 stron. Znalazły się w nim między innymi wszystkie ujawnione wcześniej informacje, grafiki koncepcyjne oraz szczegóły dotyczące rozgrywki. Z dokumentem możecie zapoznać się w tym wpisie.

Co ciekawe, początkowo kompendium było zdecydowanie mniej obszerne. Gokamo opublikował je po raz pierwszy, gdy miało ono zaledwie 120 stron. Po prezentacji z 2022 roku "urosło" ono do 409 stron, a potem do 459 stron przed końcem roku. Następnie autorowi udało się dopisać aż 600 kolejnych stron wypełnionych informacjami w ciągu zaledwie jednego miesiąca.

Starfield - premiera gry już 6 września na PC oraz konsolach Xbox Series S i X.