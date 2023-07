Baldur's Gate 3 coraz wyżej w rankingu bestsellerów na Steam. Pomogło ujawnienie sceny z niedźwiedziem?

fot. Larian Studios

Baldur's Gate 3 od dłuższego czasu znajduje się w fazie wczesnego dostępu na Steamie i gra już wcześniej mogła pochwalić się solidną sprzedażą i ocenami - zwłaszcza, jak na niedokończony i ciągle rozwijany projekt. Ostatnio odbyła się obszerna prezentacja, w której trakcie ujawniono nowe informacje na temat nadchodzącej produkcji, a także ujawniono scenę miłosnych uniesień z druidem przemienionym w niedźwiedzia. Wideo to szybko stało się viralem i zrobiło się o nim głośno w sieci. Niewykluczone, że to właśnie ono w pewnym stopniu przyczyniło się do nagłego wzrostu zainteresowania, bo dzieło Larian Studios poszybowało w górę rankingu najlepiej sprzedających się tytułów na platformie Valve.

Baldur's Gate 3 - wyniki sprzedaży gry na Steam

Jak możemy zobaczyć w zestawieniu bestsellerów w Polsce, BG3 z tygodnia na tydzień awansowało z 24. na 7. miejsce. Podobnie sytuacja wygląda w rankingu ze Stanów Zjednoczonych, gdzie widzimy awans z 20. na .7 pozycję.

Baldur's Gate 3 - sprzedaż

Baldur's Gate 3 - premiera pełnej wersji PC została zaplanowana na 3 sierpnia tego roku. Nieco dłużej, bo do 6 września, będą musieli poczekać posiadacze konsol PlayStation 5.