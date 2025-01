Starfield na PS5 coraz bliżej? Phil Spencer tego nie wyklucza

fot. Bethesda

Reklama

Microsoft jakiś czas temu otworzył się na konkurencyjne platformy. Na PlayStation 5 pojawiło się już między innymi Hi-Fi Rush i Sea of Thieves, a w tym roku czeka nas tam między innymi premiera Indiana Jones i Wielki Krąg oraz Doom: The Dark Ages. Wygląda jednak na to, że na tym nie koniec i możemy spodziewać się portów także innych tytułów, a jednym z nich może być Starfield.

Taka informacja pochodzi z rozmowy, jaką Destin Legarie przeprowadził z Philem Spencerem. Zapytał on w niej szefa Xboksa wprost o to, czy Starfield pozostanie grą na wyłączność sprzętów Microsoftu.

Nie, nie ma konkretnej gry [która pozostałaby produkcją na wyłączność - przyp. red.]. Nie mam powodów, by budować wokół jakiejś gry mur i powiedzieć: "ta gra nie trafi w miejsce, gdzie mogłoby grać w nią więcej osób i gdzie mogłaby ona osiągnąć sukces".

Spencer dodał, że ich strategią jest szeroka dostępność gier oraz usługa Xbox Game Pass.

Odkryliśmy, że możemy prowadzić lepszy biznes, który pozwala nam inwestować w świetny zestaw gier, który widziałeś - to nasza strategia. Nasza strategia polega na tym, by nasze gry były dostępne. Game Pass to ważny element umożliwiający w granie w gry na naszej platformie.