Stargirl - będzie 2. sezon. Serial opuści DC Universe i przeniesie się do The CW

fot. materiały prasowe

Stargirl jest serialem DC Universe, który zadebiutował w maju na platformie DC Universe. Każdy nowy odcinek dzień po premierze w serwisie DCU, pojawiał się na The CW. Widzowie wciąż w taki sposób mogą śledzić losy komiksowej bohaterki DC. W Courtney Whitmore wciela się Brec Bassinger.

The Wrap i Variety podają, że serial otrzyma 2. sezon, ale dojdzie do pewnej zmiany. Produkcja przejdzie z DC Universe do The CW, gdzie od lat emitowane są inne popularne seriale z bohaterami DC (Flash, Supergirl, Batwoman). Nie ustalono jeszcze daty premiery drugiego sezonu. W sieci pojawiają się pogłoski, że nie jest z tego obrotu spraw zadowolona obsada. Przeniesienie serialu do The CW może oznaczać zmniejszenie budżetu produkcji (zatem obniży się także poziom), co odbije się także na pensjach aktorów. Na ten moment jednak ekipa twórców oraz aktorzy pozostają przy projekcie i zobaczymy ich w 2. sezonie.

fot. materiały prasowe

Wciąż emitowany jest 1. sezon. Nowe odcinki pojawiają się co tydzień na DC Universe. W Polsce można oglądać serial na HBO GO. W obsadzie znajdują się Brec Bassinger, Anjelika Washington, Giancarlo Esposito, Joel McHale , Luke Wilson, Lou Ferrigno Jr., Brian Stapf, Henry Thomas, Joy Osmanski, Neil Hopkins oraz Nelson Lee.