Julian Bass jako Spider-Man i nie tylko. Student podbija Hollywood niesamowitym wideo

fot. zrzut ekranu z YouTube

Julian Bass jest 20-letnim studentem z uniwersytetu w stanie Georgia, który w wolnych chwilach zajmuje się efektami specjalnymi. Publikuje swoje prace w sieci od 9 lat, ale dopiero jego najnowsza sprawiła, że wszyscy o nim rozmawiają. W wideo widzimy, jak Bass wciela się w rycerza Jedi, Bena 10 z kreskówki oraz Milesa Moralesa, czyli popularnego Spider-Mana.

Bass dodał żartobliwie: jeśli możecie retweetować, by Disney zadzwonił, bardzo bym to docenił. Nie wiedział jednak, że wkrótce sam szef Disneya, Bob Iger skomentuje jego wideo będąc pod wrażenie jego pracy: "świat pozna twoje imię!" - napisał, a jeśli mówi to jedna z najbardziej wpływowych osób w popkulturze, nie może się mylić. Do grona dołączyli zdobywca Oscara Matthew A. Cherry, reżyser Strażników Galaktyki James Gunn, popularny Josh Gad, Peter Ramsey (reżyser Spider-Man Uniwersum), a nawet sam Mark Hamill, czyli Luke Skywalker.

Zobaczcie wideo, o którym wszyscy mówią:

Według danych do dziś wideo wyświetlono prawie 20 mln razy. Zanotowało też 513 tysięcy retweetów i polubiło je 1,2 mln użytkowników. Do tego wideo zainspirowało kampanię fanów, aby Bass zagrał Milesa Moralesa w aktorskim filmie o tym Spider-Manie. Sami zobaczcie, że jest niesamowicie podobny do postaci ze Spider-Man Uniwersum.

- Żartobliwie napisałem o zwróceniu uwagi Disneya, a odpisał mi sam prezes firmy! Nie miałem pojęcia, że to może stać się tak wielkie. Zawsze daję z siebie 100% w swoich filmach i przeważnie są dobrze odbierane, ale nigdy nie był to aż taki kaliber - mówi w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Bass zdradził dziennikarzom, że po tym wszystkim ludzie z Hollywood są z nim w kontakcie i prowadzą z nim rozmowy o jakiejś współpracy. Oczywiści szczegółów wyjawić nie może, bo takie rozmowy zawsze są poufne.

- Zawsze chciałem być superbohaterem, zagrać superbohatera, więc nauczyłem się robić efekty specjalny, by zrobić to samemu - mówi w rozmowie.