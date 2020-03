Stargirl - Doctor Mid-Nite na nowych zdjęciach z planu serialu

Stargirl to nowy serial platformy DC Universe i The CW o bohaterce znanej z komiksów wydawnictwa DC. Do sieci co jakiś czas trafiają kolejne materiały promujące produkcję. Tym razem są to zdjęcia z planu projektu, które przedstawiają postać Doctora Mid-Nite'a, jednego z bohaterów wchodzących w skład grupy Justice Society of America. Możecie je obejrzeć poniżej.

Serial opowiada historię uczennicy liceum, Courtney Whitmore, która zainspiruje młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Produkcja ukaże na nowo historię Stargirl oraz pierwszej drużyny superbohaterów, Justice Society of America. 1. sezon produkcji liczy 13 odcinków.

W obsadzie znajdują się Brec Bassinger, Anjelika Washington, Giancarlo Esposito, Joel McHale , Luke Wilson, Lou Ferrigno Jr., Brian Stapf, Henry Thomas, Joy Osmanski, Neil Hopkins oraz Nelson Lee.

Stargirl - premiera serialu na platformie DC Universe 18 maja, a dzień później na antenie The CW.