Flash, Supernatural i Wampiry: Dziedzictwo - finały seriali przesunięte. Premiera Stargirl później

Epidemia koronawirusa, która szaleje na świecie sprawia, że produkcje wielu seriali są wstrzymywane. To powoduje, że możemy nie doczekać pełnych sezonów niektórych projektów. Stacja The CW oficjalnie ogłosiła, że finały ich trzech seriali, Flash, Wampiry: Dziedzictwo i Supernatural zostaną przesunięte. W przypadku pierwszych dwóch ostatnie odcinki sezonów zostaną nakręcone po epidemii, natomiast jeśli chodzi o Supernatural, to w grę wchodzi niemożliwość wykonania w tym momencie post-produkcji.

Ponadto tydzień później niż to wcześniej planowano pojawi się premierowy odcinek serialu Stargirl o bohaterce z kart komiksów DC. Produkcja zadebiutuje 18 maja w serwisie DC Universe i dzień później na antenie The CW. Serial opowiada historię uczennicy liceum, Courtney Whitmore, która zainspiruje młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Produkcja ukaże na nowo historię Stargirl oraz pierwszej drużyny superbohaterów, Justice Society of America. 1. sezon produkcji liczy 13 odcinków.