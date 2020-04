Stargirl - nowe zdjęcia z premierowego odcinka serialu o superbohaterce DC. Są też portrety bohaterów

Seria, która wystartuje na DC Universe już w poniedziałek (czyli 18 maja 2020, a dzień później na The CW i... na HBO GO!), opowiada historię uczennicy liceum, Courtney Whitmore, która zainspiruje młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Produkcja ukaże na nowo historię Stargirl oraz pierwszej drużyny superbohaterów, Justice Society of America. 1. sezon produkcji liczy 13 odcinków. Komiksy posłużą za potężną inspirację, a ton będzie czymś pomiędzy Buffy - postrach wampirów a Spider-Man: Homecoming.

W obsadzie znajdują się Brec Bassinger, Anjelika Washington, Giancarlo Esposito, Joel McHale , Luke Wilson, Lou Ferrigno Jr., Brian Stapf, Henry Thomas, Joy Osmanski, Neil Hopkins oraz Nelson Lee. Według oficjalnego streszczenia odcinka pilotażowego, zobaczymy w nim przeprowadzkę Courtney do Nebraski i próby dostosowania się do nowego otoczenia. Dziewczyna odkryje też wielką tajemnicę swojego ojczyma. Poniżej nowe zdjęcia:

Stargirl

W sieci pojawiła się też seria portretów poszczególnych postaci:

Cindy Burman