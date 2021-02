Stargirl - kiedy premiera 2. sezonu serialu The CW?

fot. materiały prasowe

Stargirl to serial stacji The CW oparty na komiksach wydawnictwa DC. Produkcja doczekała się przedłużenia na 2. sezon. W czasie premiery Superman i Lois na antenie The CW zadebiutował teaser nowej serii Stargirl, który ujawnił, że kolejna odsłona pojawi się latem 2021 roku. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Szczegóły fabuły 2. sezonu nie są znane. Ogłoszono już, że John Wesley Shipp pojawi się w nowej odsłonie jako Jay Garrick z Ziemi-2, co wydaje się jeszcze bardziej ugruntować miejsce Stargirl w Arrowverse. Jesienią 2020 roku ogłoszono, że Jim Gaffigan dołączy do serii jako Thunderbolt. W 2. sezonie pojawią się również Eclipso i The Shade.



Serial opowiada o losach Courtney Whitmore, uczennicy liceum, która wraz z innymi młodymi herosami walczy ze złem. W obsadzie 1. sezonu znaleźli się Brec Bassinger, Anjelika Washington, Giancarlo Esposito, Joel McHale , Luke Wilson, Lou Ferrigno Jr., Brian Stapf, Henry Thomas, Joy Osmanski, Neil Hopkins oraz Nelson Lee.