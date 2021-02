Superman & Lois - Thaddeus Killgrave jednym z wrogów w 1. sezonie. Nowy spot

fot. The CW

Superman i Lois to kolejny projekt serialowy przygotowywany przez The CW, który wejdzie w skład Arrowverse. Produkcja opowie oczywiście o losach tytułowych postaci, które w uniwersum grają odpowiednio Tyler Hoechlin oraz Elizabeth Tulloch.

W serialu po latach zmagań w Metropolis z wszelkiej maści przestępcami od demonicznych miliarderów po najeźdźców z kosmosu, Clark Kent aka Superman i jego ukochana Lois Lane postanawiają przeprowadzić się do Smallville, aby zmierzyć się ze swoim największym do tej pory zadaniem - byciem rodzicami. Nie oznacza to jednak, że tytułowa para nie będzie musiała zmagać się z czyhającymi zagrożeniami. Showrunner serii Todd Helbing ujawnił w rozmowie z Entertainment Weekly, że w pierwszym sezonie zadebiutuje naukowiec Thaddeus Killgrave.

Twórca zdradza, że nie chcieli w tym serialu tworzyć "złoczyńcy tygodnia", ani też nie chcieli wokół tej historii obudowywać tylko jednego antagonisty. Skupiają się raczej na tym, jak rodzina głównych bohaterów reaguje na dziejące się wydarzenia. Thaddeus Killgrave jest postacią stworzoną przez Johna Byrne'a i Johna Beatty, która zadebiutowała w Superman Vol. 2 # 19 w lipcu 1988 roku. Jest geniuszem, który zajmował się tworzeniem broni do walki z Supermanem. Zobaczcie też nowe wideo promujące serial:

Premiera serialu 23 lutego na The CW. Dzień później w Polsce na HBO GO.