Stargirl - Thunderbolt obsadzony! W 2. sezonie wyjaśni się tajemnica różowego długopisu

Jace Downs/The CW

Prace nad 2. sezonem Stargirl zostały rozpoczęte pod koniec października 2020 roku. Do tego dochodzą coraz to nowe wieści castingowe. Po tym, jak zostały obsadzone postacie Eclipso (Nick E. Tarabay) i Shade'a (Jonathan Cake) ogłoszono kto wcieli się w Thunderbolta, który będzie bohaterem stworzoną za pomocą efektów specjalnych. Głosu użyczy mu Jim Gaffigan, znany stand-upowy komik.

Thunderbolt, czyli Piorun, to pewnego rodzaju dżin uwięziony w długopisie od dekady, który zostaje odkryty przez Stargirl. W 1. sezonie zostaje skradziony przez Courtney Whitmore ze starej kwatery głównej Justice Society of America. W oficjalnym opisie postaci możemy przeczytać, że życzenia, które spełnia często powodują więcej kłopotów dla tej osoby niż może to przewidzieć. Pomimo jego ciągłych nadprzyrodzonych klęsk, serce Thunderbolta znajduje się we właściwym miejscu, nawet jeśli zostało zranione przez przyjaciół, których tracił w ciągu swojego długiego istnienia.

Jim Gaffigan (The Jim Gaffigan Show)

W 2. serii Stargirl powrócą: Brec Bassinger, Hunter Sansone, Stella Smith, Neil Hopkins oraz Joy Osmanski.

Stargirl zadebiutuje z nowym sezonem w 2021 roku. Nie podano dokładnej daty, kiedy to nastąpi.