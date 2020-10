Stargirl - Eclipso i Shade obsadzeni! Złoczyńcy pojawią się w 2. sezonie

fot. materiały prasowe

Stargirl powróci z 2. sezonem w 2021 roku. Superbohaterka zmierzy się w nim z dwoma nowymi złoczyńcami: Eclipso i Shade. W tego pierwszego wcieli się Nick E. Tarabay (The Expanse), który trafi do stałej obsady serialu. Drugą postać zagra Jonathan Cake (The Affair).

Eclipso to jeden z głównych antagonistów, którzy zmierzą się ze Stargirl w 2. sezonie. Jest esencją życiową uwięzioną wewnątrz niebieskiego diamentu. Justice Society of America byli w jego posiadaniu, ale został wykradziony przez Cindy w 1. serii, co spowodowało wiele kłopotów. Eclipso jest starożytną, zdeprawowaną i przepełnioną chęcią zemsty istotą. Wykorzystuje wady innych, rozkoszując się ich grzechami, sadystycznie karmiąc się ciemną stroną ludzi.

Z kolei Shade, to nieśmiertelna postać, która posiada magiczne, cieniste moce. Jest wysoki i szczupły. Zachowuje się z XIX-wieczną, angielską elegancją i manierami, maskując tym okropności, których doświadczył. Kpi, rzuca dowcipnymi ripostami udając, że nic nie ma dla niego znaczenia.

Nick E. Tarabay (The Expanse)

Do obsady dołączyła również Ysa Penarejo, ale nie ujawniono w kogo się wcieli.

W główną rolę Stargirl wciela się Brec Bassinger. W serialu występują również: Luke Wilson, Amy Smart, Yvette Monreal, Anjelika Washington, Cameron Gellman, Trae Romano, Jake Austin Walker, Hunter Sansone, Meg DeLacy, Neil Jackson i Christopher James Baker.