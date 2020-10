Stargirl - ruszyły prace nad 2. sezonem. Zobaczcie zdjęcia zza kulis

fot. materiały prasowe

Dla fanów serialu Stargirl mamy dobrą wiadomość - prace nad 2. sezonem produkcji DC zostały rozpoczęte. Ekipa i aktorzy weszli już na plan, a na Twitterze pojawiły się zakulisowe zdjęcia wcielającej się w rolę Stargirl Brec Bassinger oraz Amy Smart portretującej postać Barbary. Na podstawie fotografii nie jesteśmy w stanie dowiedzieć się niczego nowego odnośnie nadchodzącej serii, widać jednak, że aktorki cieszą się z wejścia na plan. Zdjęcie możecie zobaczyć poniżej.

Ostatnio informowaliśmy Was również o złoczyńcach, jaki zobaczymy w nadchodzącym sezonie. Jako Shade wystąpi znany z The Affair Jonathan Cake, a w postać Eclipso wcieli się Nick E. Tarabay (The Expanse). Do serialu dołączy również Ysa Penarejo, na ten moment nie wiadomo jeszcze, jaką postać zagra.

W obsadzie 2. sezonu Stargirl znaleźli się również znani z pierwszej odsłony Hunter Sansone, Stella Smith, Neil Hopkins oraz Joy Osmanski.

https://twitter.com/stargirl_cw/status/1321557446641463298

Premiera 2. sezonu Stargirl została przewidziana na 2021 rok.