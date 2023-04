Starship - to najlepsze nagranie lotu rakiety. Eksplozja jak z filmów science fiction; zachwycające detale

SpaceX

Starship 20 kwietnia miał odbyć swój pierwszy lot orbitalny. Przypomnijmy, że rakieta po ok. 4 minutach wznoszenia się wybuchła w powietrzu - firma SpaceX podjęła decyzję o zniszczeniu pojazdu. Przyczyną takiego obrotu spraw były najprawdopodobniej problemy z mechanizmem separacji dwóch członów: boostera Super Heavy i statku Ship 24. Brak możliwości ich rozłączenia doprowadził do niekontrolowanego, szybkiego obracania się mierzącej 120 metrów wysokości rakiety, która relatywnie długo opierała się potężnym siłom aerodynamicznym, koziołkując w całości do momentu wydania komendy o zniszczeniu. W sieci pojawiło się teraz niesamowite nagranie pokazujące lot Starshipa; fascynująco prezentuje się na nim zwłaszcza sama, uchwycona ze szczegółami eksplozja, wyglądająca jak wyjęta żywcem z filmów science fiction.

Udostępnione na twitterowym profilu Everyday Astronaut wideo uświadamia nam raz jeszcze, że aż 6 z wszystkich 33 silników Raptor nie zadziałało. Pozostałe 27 stworzyło jednak strumień płomieni, który w pewnej chwili stał się blisko dwukrotnie dłuższy niż sama rakieta. Zwróćcie również uwagę, jak przebiegała sama sekwencja wybuchu:

Starship - niesamowite nagranie lotu rakiety; eksplozja jak z filmów science fiction

https://twitter.com/Erdayastronaut/status/1649515491621216258

Starship - lot testowy

Pomimo faktu, że Starship eksplodował w trakcie swojego lotu testowego, większość fachowców jest zgodna w opinii, iż próbę tę i tak należy uznać za umiarkowany sukces Elona Muska i jego firmy SpaceX. Do takiego wniosku prowadzi choćby przetrwanie stanowiska startowego, uruchomienie większości silników czy wzbicie się rakiety w powietrze. Co więcej, nawet niepełny lot Starshipa wyglądał o niebo lepiej niż pierwsze testy statku Ship sprzed roku czy dwóch lat (co istotne - człon nie był wówczas połączony z boosterem); rakieta po osiągnięciu docelowej wysokości kilku bądź kilkunastu kilometrów wracała, by ulegać później zniszczeniu przy licznych próbach lądowania.

Specjalne wyróżnienie: Sea Dragon (USA) – zaproponowany w 1962 roku i ostatecznie niezrealizowany projekt superciężkiej rakiety nośnej; masa startowa miała wynosić aż 18 tys. ton, a wysokość statku – 150 metrów; Sea Dragon docelowo miał wynieść na niską orbitę ziemską 450 ton ładunku. Rakietę pokazano w serialu „For All Mankind”.