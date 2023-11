Starship - absolutnie najlepsze nagranie lotu rakiety SpaceX. Niebiański taniec w slow motion

SpaceX

Reklama

Starship ma za sobą drugi lot testowy. W zeszłą sobotę rakieta SpaceX wystartowała z położonej w Boca Chica bazy Starbase, przechodząc później pomyślnie przez etap hot-staging - stosowanego m.in. w rosyjskich systemach nośnych sposobu rozłączenia jej obu członów. Niedługo po tym wydarzeniu booster Super Heavy eksplodował, z kolei pędzący już samotnie górny człon po ok. 9 minutach od wzbicia się w powietrze został zdalnie zdetonowany; wcześniej inżynierowie stracili z nim łączność.

SpaceX, która sobotnią próbę określa mianem sukcesu, pokazała w sieci nowe wideo prezentujące lot rakiety. Bezsprzecznie najbardziej fascynującym z nich jest to dokumentujące samo rozgrywające się na wysokości 75 km hot-staging. Kamera śledząca zdołała uchwycić koniec pracy 30 z 33 silników Raptor boostera Super Heavy (tzw. MECO - ang. most engines cut off), które zostały wyłączone tuż przed rozdzieleniem obu członów. Spójrzcie sami - od tego nagrania nie sposób się oderwać:

Starship - wideo pokazujące hot-staging w slow motion

https://twitter.com/SpaceX/status/1727376635207278656

Kapitalną pracę wykonali również obecni na miejscu startu astronomowie amatorzy prowadzący youtube'owy kanał Everyday Astronaut. Ich blisko 24-minutowe wideo pokazuje cały lot z różnych perspektyw i kamer śledzących. Zachwycają przede wszystkim ujęcia stworzone przez Ryana (rozpoczynają się ok. 13. minuty nagrania), który uchwycił wzbicie się Starshipa w powietrze na niesamowitym zbliżeniu. Są też inne smaczki: w 1. minucie i 47. sekundzie materiału zobaczycie przelatującą tuż obok kamery iskrę:

Starship - nagranie dokumentujące drugi lot Starshipa z różnych ujęć

Jest też udostępnione przez samą SpaceX nagranie startu - kamera śledząca skupia się na silnikach Raptor w zwolnionym tempie, bądź stworzone przez jednego z astronomów amatorów wideo ukazujące moment eksplozji boostera Super Heavy:

https://twitter.com/SpaceX/status/1727054554947268685

https://twitter.com/SpaceX/status/1726314284488225050

Jeśli wciąż Wam mało, SpaceX dorzuciła w ostatnim czasie kolejne zdjęcia przedstawiające lot, w tym cudowne fotografie pokazujące na zbliżeniu silniki rakiety:

Starship - drugi lot testowy rakiety SpaceX

Starship - kiedy kolejny start i trzeci lot rakiety?

Tymczasem Elon Musk zasugerował w serwisie X, że kolejny start Starshipa może odbyć się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Szef SpaceX stwierdził, że pod względem technicznym rakieta ma być gotowa do następnego lotu w ciągu "3-4 tygodni", a firma lada moment będzie dysponowała trzema nowymi wersjami statku kosmicznego. Co więcej, Musk sam dokonał inspekcji stanowiska startowego, które w jego ocenie jest "w doskonałym stanie".

https://twitter.com/elonmusk/status/1726422074254578012

https://twitter.com/elonmusk/status/1726328010499051579

Wszystko rozbija się więc o dochodzenie Federalnej Agencji Lotnictwa (FAA), która aktualnie przygląda się wydarzeniom, jakie doprowadziły do "nieszczęśliwego wypadku" rakiety - przypomnijmy, że do ponownego startu Starshipa SpaceX potrzebuje przyznawanej przez FAA licencji. Wypowiadający się dla Washington Post eksperci stoją na stanowisku, że kolejny lot to faktycznie "kwestia bardziej tygodni niż miesięcy", a "sytuacja jest naprawdę obiecująca".