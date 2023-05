Starship Troopers: Extermination ma datę premiery. Wiemy, kiedy gra zadebiutuje we wczesnym dostępie

fot. Offworld Industries

Starship Troopers: Extermination to pierwszoosobowa strzelanka nastawiona na kooperację, w której czteroosobowe drużyny zajmą się wykonywaniem zadań, walką z przeciwnikami oraz obroną swoich baz. Na grających czekać będą trzy zróżnicowane klasy postaci (Assault, Support, Defense), a także system postępów, dzięki któremu będzie można zdobywać nowe bronie, wyposażenie oraz talenty. Nie zabraknie także możliwości rozbudowy struktur obronnych: będzie można stawiać między innymi mury, wieżyczki oraz składy amunicji.

Data premiery Starship Troopers: Extermination we wczesnym dostępie została już ujawniona i okazuje się, że nie trzeba będzie zbyt długo czekać, by móc samodzielnie sprawdzić tę produkcję. Zadebiutuje ona na Steam już 17 maja i zaoferuje część z nadchodzącej zawartości. Zainteresowani będą mogli kupić ten tytuł za 24,99$ - w oficjalnej zapowiedzi wspomniano, że to niższa cena i zostanie ona podwyższona za jakiś czas, gdy do gry trafi więcej zawartości.

Poniżej możecie zapoznać się z ujawnionym kilka miesięcy temu zwiastunem z rozgrywką.