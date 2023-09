State of Play - nadciąga nowa prezentacja Sony. Gdzie ją obejrzycie?

fot. materiały prasowe

Już dziś, 14 września, o godzinie 23:00 czasu polskiego, odbędzie się kolejna prezentacja z cyklu State of Play, w której trakcie dowiemy się czegoś więcej na temat gier zmierzających na konsole PlayStation. Tym razem wydarzenie nie będzie skupiać się wyłącznie na jednej produkcji i zamiast tego mamy otrzymać nowe informacje na temat gier niezależnych, na PSVR2 i rozwijanych przez zewnętrzne studia. Ta ostatnia wzmianka jasno daje do zrozumienia, że nie uświadczymy tam żadnych materiałów czy niespodzianek związanych z markami znajdującymi się w rękach Sony, takimi jak Marvel's Spider-Man czy God of War.

PlayStation State of Play (wrzesień 2023) - gdzie oglądać?

Zainteresowani będą mogli śledzić transmisję w kanałach PlayStation na platformach YouTube, Twitch oraz TikTok.