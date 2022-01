Valve: Steam Deck zadebiutuje pod koniec lutego

fot. Valve

15 lipca 2021 roku przedstawiciele Valve zapowiedzieli, że pecetowcy otrzymają przenośną konsolę zaprojektowaną przez profesjonalistów. Steam Deck miał być idealnym prezentem gwiazdkowym dla tych wszystkich, którzy marzyli o komputerowej odsłonie Nintendo Switcha. Niestety, problemy branży półprzewodników wymusiły na korporacji przesunięcie premiery sprzętu o dwa miesiące.

Kolejne tygodnie nie nastrajały zbyt optymistycznie. Choć Valve nie informowało o nowych opóźnieniach, rynek wciąż był mocno zdestabilizowany. O zakupie kart graficznych w cenie sugerowanej przez producenta możemy dziś tylko pomarzyć, a konsole dziewiątej generacji błyskawicznie znikają z półek sklepowych. Na szczęście trudna sytuacja w branży nie wpłynie na premierę Steam Decka. Zespół Valve poinformował, że wysyłka zamówień przedsprzedażowych rozpocznie się w planowanym terminie, z końcem lutego.

Warto zauważyć, że korporacja porządnie przygotowała się do tej premiery na wszystkich płaszczyznach. Już w grudniu 2021 roku Valve rozesłało setki egzemplarzy deweloperskich, które trafiły do twórców gier, aby ci mogli dostosować swoje produkcje do pracy na nowym urządzeniu i w nowym środowisku.

Jeśli na ostatniej prostej firma nie napotka na jakieś niespodziewane problemy, już za kilka tygodni będziemy mogli dowiedzieć się, jak ta nietuzinkowa pecetowa konsola sprawdza się w praktyce.

Zobacz także:

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze