Jared Leto znów to robi. "Generał", musztra na planie, milczenie i aktor, który miał to wszystko gdzieś

Jared Leto znów to robi. Po tym, jak świat obiegły informacje o jego specyficznych prezentach (m.in. zdechłe szczury czy zużyte prezerwatywy) wręczonych obsadzie Legionu samobójców, gdy ten wcielał się w Jokera, wiele osób zaczęło krytykować aktorstwo metodyczne stosowane przez Leto. To go jednak wcale nie deprymuje, ponieważ na planie nowego widowiska Tron: Ares znów korzystał z tych samych metod.

Aktor na planie odpowiadał jedynie, gdy zwracano się do niego per "Ares". Nie rozmawiał z też z większością obsady, co wprowadzało atmosferę niepokoju na planie i konsternacji. Opowiedział o tym reżyser filmu, Joachim Rønning, w rozmowie z Empire:

Przychodził na plan i z nikim nie rozmawiał. Część obsady to straszyło, ale on tego właśnie chciał. Tego użył do grania tej postaci.

Reżyser przyznał też, że Leto nie wychodził z roli po zakończonych zdjęciach danego dnia, a rozmowa z nim przebiegała na warunkach, które postawił aktor. Zważywszy na to, że gra ważną postać i swoistego generała, reżyser w trakcie rozmowy także musiał się zwracać do niego w odpowiedni sposób i grać swoją rolę w teatrzyku. Musiał na przykład się prostować, jak do stanięcia na baczność, gdy Leto pojawiał się na planie.

Była jednak jedna osoba, która nie grała w te gierki. Był to Jeff Bridges, który miał przy okazji uzasadnienie dla swojej decyzji, które jest zgodne ze światem przedstawionym:

Skoro jestem Flynnem, czyli gościem, który stworzył to wszystko, to uznałem, że mogę mówić do niego, jak mi się tylko żywnie podoba. Szanowałem jego pragnienie, żeby każdy do niego mówił Ares, żeby nie musieć wchodzić i wychodzić z roli non stop, ale jako Flynn czułem się wyjątkowy na planie i nazywałem go "Air". Flynn jest ponad tym wszystkim.

Jared Leto przyznał jeszcze, że duże znaczenie miał ciężki kostium, który nosił każdego dnia. Stwierdził, że "trudno było się w nim nie poczuć, jak wojownik z przyszłości."

