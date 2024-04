Stellar Blade bez cenzury. Cały świat zagra w jedną wersję nadchodzącej produkcji

fot. SIE

Stellar Blade to nadchodząca gra akcji od południowokoreańskiego studia SHIFT UP Corporation. W produkcji tej gracze przejmą kontrolę nad Eve, bohaterką, która trafia na zrujnowaną Ziemię, by rozprawić się z tym, co doprowadziło do destrukcji planety - niebezpiecznymi istotami znanymi jako Naytiba. Tytuł ten od pierwszych materiałów marketingowych przykuwał uwagę nie tylko z uwagi na efektowną oprawę i dynamiczną rozgrywkę, ale też ze względu na dość skąpe stroje protagonistki. Nic więc dziwnego, że niektórzy zaczęli zastanawiać się czy gra nie zostanie ocenzurowana w wybranych regionach. Twórcy postanowili odnieść się do tych wątpliwości i w mediach społecznościowych opublikowali oświadczenie, które nie pozostawia miejsca na żadne domysły czy spekulacje.

Z wpisu, jaki pojawił się w serwisie X, jasno wynika, że Stellar Blade na całym świecie dostępne będzie w jednej, nieocenzurowanej wersji.

https://twitter.com/StellarBlade/status/1781976139688534449

Stellar Blade - premiera gry już 26 kwietnia 2024 roku na konsoli PlayStation 5.