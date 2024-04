Stellar Blade w rytmie k-popu. Sony nawiązało współpracę z koreańską artystką BIBI

fot. youtube.com

Sony zdecydowało się na niecodzienny sposób na promocję Stellar Blade, nadchodzącej gry akcji na wyłączność PlayStation 5. Do sieci trafił teledysk do utworu Eve wykonywanego przez południowokoreańską wokalistkę BIBI. Zarówno tekst, jak i sam klip nawiązują do produkcji przygotowywanej przez studio SHIFT UP Corporation. Materiał cieszy się sporym zainteresowaniem, bo w mniej niż 24 godziny obejrzano go ponad 150 tysięcy razy.

BIBI - Eve (teledysk promujący Stellar Blade)

Stellar Blade - o czym jest gra?

To przygodowa gra akcji z elementami RPG, w której gracze wcielają się w EVE, członkinię 7. oddziału powietrznodesantowego. Bohaterka ląduje na zniszczonej Ziemi, by odbić planetę z rąk Naytiba - złowrogiej siły, która doprowadziła do jej destrukcji.

Stellar Blade - premiera już 26 kwietnia na PlayStation 5.