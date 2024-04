World of Warcraft: The War Within otrzyma efektowną kolekcjonerkę z okazji 20. lecia popularnego MMORPG

fot. Blizzard

Reklama

Blizzard zapowiedział efektowną edycję kolekcjonerską World of Warcraft: The War Within. Pakiet trafi na rynek nie tylko z okazji premiery tego rozszerzenia, ale także by uczcić 20. urodziny marki. W skład zestawu, który wyceniono na 200 euro, czyli około 865 zł, wchodzi sam dodatek w wydaniu Epic Edition (z bonusową, cyfrową zawartością - w tym między innymi 3-dniowym wczesnym dostępem, towarzyszem, wierzchowcem i zestawem pancerza do transmogryfikacji), książka Art of the War Within w twardej oprawie, przypinka z Allerią, Anduinem oraz Thrallem, a także posąg Gryfiego Jeźdźca. Zamówienia przedpremierowe już wystartowały w oficjalnym sklepie Blizzard Gear Store.

WoW: The War Within - zdjęcia edycji kolekcjonerskiej

World of Warcraft: The War Within - edycja kolekcjonerska

Oprócz tego poinformowano, że testy alfa The War Within wchodzą w kolejną fazę. Już wkrótce wybrani gracze zostaną zaproszeni do wypróbowania zawartości w pierwszej nowej strefie, na Wyspie Dorn. Będzie ona obejmować między innymi nowe zadania, podziemia Ognista Miodosytnia i Wylęgarnia, trzy Głębiny (nowy typ aktywności) oraz aktualizacje zielarstwa i talenty bohaterskie.