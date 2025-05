Gwiazda serialu Dojrzewanie w nowym projekcie. Bedzie to kolejny psychologiczny thriller

fot. zrzut ekranu ze zwiastuna

Po sukcesie serialu Netfliksa Dojrzewanie, Stephen Graham dołączy do Penélope Cruz i Javiera Bardema w filmie Bunker — thrillerze psychologicznym w reżyserii Floriana Zellera. Projekt jest obecnie oferowany przez FilmNation na festiwalu w Cannes. Szczegóły dotyczące postaci, którą zagra Graham, pozostają na razie tajemnicą, jednak uważa się, że będzie ona miała istotne znaczenie dla fabuły.

To będzie pierwsza poważna rola aktora po serialu Dojrzewanie. W poruszającej produkcji Netfliksa wciela się on w ojca młodego chłopca oskarżonego o morderstwo. Graham jest obecnie jednym z głównych pretendentów do nagrody Emmy, gdzie kandyduje w kategorii najlepszego aktora pierwszoplanowego.

Dojrzewanie - recenzja miniserialu

Co Florian Zeller sądzi o dorobku aktorskim Stephena Grahama?

Reżyser Bunker skomentował udział aktora w projekcie:

Stephen Graham Niezwykle się cieszę, żedołącza do obsady Bunker. Od czasów To właśnie Anglia, a ostatnio Dojrzewania, zawsze byłem pod wrażeniem emocjonalnej siły i piękna jego kreacji aktorskich. Jestem podekscytowany możliwością współpracy z takim niezwykłym talentem jak Stephen, którego wyjątkowa umiejętność, czyli łamanie naszych serc i wzbudzanie strachu, pomoże uczynić Bunker głęboko poruszającym thrillerem.

Florian Zeller, uznany na całym świecie dramaturg, zrobił furorę swoim reżyserskim debiutem Ojciec, za który Anthony Hopkins otrzymał Oscara dla najlepszego aktora w 2021 roku. Bunker to wyczekiwany kolejny film Zellera po poruszającym Synu, a zarazem jego pierwszy pełnoprawny krok w stronę gatunku thrillera psychologicznego, który wcześniej tylko częściowo eksplorował w Ojcu.