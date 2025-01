fot. materiały prasowe

David Koepp w rozmowie z Variety przyznał, że gdy Steven Spielberg zaprosił go osobiście do pracy nad filmem Jurassic World: Odrodzenie, padły takie słowa: "A może zaczniemy od nowa? Spróbujemy zrobić coś całkowicie świeżego." Zanim Koepp rozpoczął pisanie scenariusza – w tajemnicy, ponieważ oficjalne ogłoszenie pojawiło się na początku 2024 roku, gdy tekst był już gotowy – przeczytał obie książki Michaela Crichtona, będące podstawą pierwszych dwóch filmów z franczyzy. Scenarzysta zdradził ciekawostkę z tym związaną.

Matrix Willa Smitha ujawniony. To nie jest kinowy film

Jurassic World: Odrodzenie ze sceną z książki

Okazuje się, że w pierwszej książce znajduje się scena, która miała pojawić się w Parku Jurajskim. Koepp bardzo chciał ją pokazać, ale ostatecznie została wycięta, ponieważ zabrakło na nią miejsca w filmie. Teraz ujawnił, że ta scena pojawi się w Jurassic World: Odrodzenie.

Tak skomentował swój powrót do serii:

– Pomyśleliśmy teraz, że musimy to wykorzystać. Czy wracając do tego toku myślenia po 30 latach, wciąż daje to frajdę? Odpowiedź brzmi: tak. Wciąż jest fajnie. Dinozaury dają frajdę.

Koepp nie zdradził, o jaką scenę dokładnie chodzi. Start promocji Jurassic World: Odrodzenie prawdopodobnie zaplanowano na początek lutego, podczas finału Super Bowl. Na razie jednak to tylko spekulacje.

Jurassic World: Odrodzenie – co wiadomo o filmie?

Historia rozgrywa się pięć lat po wydarzeniach z filmu Jurassic World: Dominion. Środowisko na świecie okazało się zbyt surowe dla dinozaurów. Te, które przeżyły, znajdują się w kontrolowanym klimacie, przypominającym ten, w którym żyły na Ziemi. Trzy największe stworzenia zamieszkujące biosfery są kluczem do stworzenia leku, który może przynieść zbawienne skutki dla ludzkości.

Bohaterką jest Zora Bennett (Scarlett Johansson), doświadczona ekspertka od tajnych operacji, która ma dowodzić wyprawą mającą na celu zebranie genetycznego materiału trzech gigantycznych dinozaurów. Kiedy misja Zory przypadkiem krzyżuje się z wycieczką rodziny cywilów, zostają oni zaatakowani przez wodne dinozaury. Teraz bohaterowie są uwięzieni na wyspie i muszą stawić czoła szokującemu odkryciu, które od dekad było ukrywane przed światem.

Premiera kinowa została zaplanowana na 2 lipca 2025 roku.