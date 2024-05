Nowy film Stevena Spielberga ma datę premiery. Reżyser wraca do tematu UFO

fot. Creative Commons / Gage Skidmore

Steven Spielberg realizuje swój kolejny projekt. Universal Pictures potwierdziło, że nowy, oryginalny film legendarnego twórcy znajduje się już w realizacji. Wcześniej Variety informowało, że Spielberg powróci do tematyki UFO, po E.T. z 1982 roku i Bliskim spotkaniu trzeciego stopnia z 1977 roku. Ta wiadomość nie została jeszcze potwierdzona, ale wszystko na to wskazuje, że będzie to właśnie ten projekt.

Steven Spielberg - nowy film reżysera ma już datę premiery

Scenarzystą niezatytułowanego jeszcze filmu został David Koepp. Wcześniej pracował ze Spielbergiem nad scenariuszami do Parku Jurajskiego, Wojny światów oraz Indiany Jonesa i Królestwa Kryształowej Czaszki. Historia powstaje na bazie opowiadania napisanego przez reżysera.

Nowa produkcja Stevena Spielberga ma już wyznaczoną datę premiery. Film pojawi się w kinach na początku sezonu letniego, a konkretniej 15 maja 2026 roku.

Ostatnim filmem 77-letniego reżysera są Fabelmanowie. Historia została zainspirowana młodością Spielberga, opowiadając o nastolatku mającym obsesję na punkcie filmów i ich tworzenia. Produkcja otrzymała 7 nominacji do Oscara.