Strajk scenarzystów oficjalnie zakończony. Co wynegocjowali protestujący?

Pod koniec września Gildia scenarzystów (WGA) ogłosiła, że doszła do wstępnego i tymczasowego porozumienia z AMPTP (sojusz producentów filmowych i telewizyjnych). Aby oficjalnie zakończyć strajk członkowie związku musieli jeszcze przeprowadzić głosowanie, aby ratyfikować nową umowę.

Koniec strajku scenarzystów - wyniki głosowania

Po tygodniu głosowania zdecydowana większość członków WGA opowiedziała się za ratyfikacją trzyletniej minimalnej umowy podstawowej. Oddano 8525 ważnych głosów (przy 11 tys. członków) z czego 8435 było na "tak", a 90 zagłosowało na "nie". Tym samym zakończono strajk scenarzystów, który trwał prawie pięć miesięcy.

Prezes WGAW (Writers Guild of America West) Meredith Stiehm w oficjalnym oświadczeniu powiedziała, że dzięki solidarności i determinacji ratyfikowali umowę zapewniającą znaczące korzyści i ochronę scenarzystom w każdym sektorze zatrudnienia. Dodała, że wspólnie udało im się osiągnąć to, co jeszcze sześć miesięcy temu wielu uważało za niemożliwe. Podziękowała też wszystkim związkowcom, którzy brali udział w strajku oraz negocjacjach.

Strajk scenarzystów - nowe warunki umowy

Scenarzyści wywalczyli nowe warunki umowy z producentami, które dotyczą:

Wzrostu płac - pensje zostaną podniesione o 5% w pierwszym roku, o 4% w drugim roku i 3,5% w kolejnym,

Wypłaty tantiem za produkcje na platformach streamingowych - scenarzystom należą się premie, jeśli serial lub film zostanie obejrzany przez 20% amerykańskich subskrybentów w ciągu pierwszych 90 dni od premiery lub w ciągu pierwszych 90 dniu w każdym kolejnym roku. Brany będzie pod uwagę wskaźnik wyświetleń (liczba godzin oglądania podzielona przez całkowity czas wyświetlenia). Ponadto Gildia scenarzystów będzie otrzymywać informacje o oglądalności na platformach,

Gwarancji zatrudnienia oraz składek zdrowotnych i emerytalnych dla zespołów scenarzystów,

Wykorzystania sztucznej inteligencji - AI nie może być traktowana jako scenarzysta lub twórca, a studia nie mogą wykorzystywać scenariuszy do jej nauki. Natomiast scenarzysta może wykorzystać sztuczną inteligencję do pracy, ale musi to zgłosić studiu, a następnie uzyskać na to zgodę. Jednak wytwórnia nie może nakazać scenarzyście, aby z niej korzystał.

Obecna umowa WGA z producentami obowiązuje od 25 września 2023 r. do 31 maja 2026 r.